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Космические войска будут созданы к 2020 году, - вице-президент США

Новости » Политика    24.10.2018 - 07:40
Фото: Майк Пенс (flickr.com/whitehouse)
Фото: Майк Пенс (flickr.com/whitehouse)

На первом этапе военных и гражданских экспертов объеденят в одну структуру

Вице-президент США Майк Пенс сообщил, что космические войска, создание которых было анонсировано в августе 2018 администрацией Трампа, будут сформированы не позднее как в 2020 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.

Пенс, который возглавляет Национальный космический совет, рассказал, что президент США Дональд Трамп в скором времени будет просить Конгресс объеденить в одну структуру военных и гражданских экспертов, которые отвечают за безопасность в космосе.

"Объединенное Космическое командование будет формироваться по образцу уже действующего Командования войск специального назначения", - уточнил Пенс.

Также он добавил, что Национальный космический совет уже передал президенту соответствующие рекомендации.

"На первом этапе (космические войска) не будут выглядеть как другие, уже действующие виды Вооруженных Сил. Речь идет о консолидации, а в будущем Конгресс и президентские администрации смогут расширять и развивать космические войска", - поделился вице-президент.

С его слов, администрация президента США со следующего года будет проводить совместную работу с Конгрессом для учреждения самостоятельных космических войск. 

Пенс пообещал, что новые войска учредят не позже как в 2020 году.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп распорядился создать космические войска. Президент США пообещал вернуть Соединенные Штаты на Луну и достичь Марса.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикивойскаМайк Пенс
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