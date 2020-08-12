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Макрон обсудил с Путиным ситуацию на Донбассе

Москва, Среда 12 августа 2020 18:15
Макрон обсудил с Путиным ситуацию на Донбассе
Фото: Эммануэль Макрон и Владимир Путин (Twitter)
Автор: Максим Зайченко

Речь шла о соглашении о полном прекращении огня на Донбассе

Президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин обсудили в телефонном разговоре ситуацию на Донбассе. В частности, дали позитивную оценку подписанному 22 июля соглашению о полном прекращении огня.

Об этом сообщает пресс-служба президента РФ.

Речь идет о согласованном решении Трехсторонней контактной группы, в рамках которого с 27 июля на Донбассе наступил режим полного прекращения огня. Впрочем, с того времени российские наемники не единожды нарушали договоренность.

"Обсуждены различные аспекты урегулирования конфликта на Донбассе, в частности, дана позитивная оценка подписанным 22 июля минской Трехсторонней контактной группой (Россия, Украина, ОБСЕ, - ред.) мерам по усилению режима прекращения огня. Условлено продолжить совместную работу в рамках "нормандского формата", - говорится в сообщении.

Напомним, на Донбассе с 27 июля действует режим прекращения огня, за этот период потерь среди украинских военных нет.

Несмотря на это, штаб операции Объединенных сил и ОБСЕ фиксируют провокации со стороны российских наемников.

В частности, за минувшие сутки боевики трижды обстреляли украинские позиции.

При этом у Путина сказали, что не могут гарантировать соблюдение перемирия на Донбассе, и назвали причину.

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