На Донбассе девятые сутки подряд без потерь среди украинских военных

Фото: ООС на Донбассе (РБК-Украина)

Боевики продолжают осуществлять обстрелы

За прошедшие сутки, 3 августа, на Донбассе зафиксировали 3 обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Боевики продолжают нарушать перемирие.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В частности, утром один провокационный выстрел из станкового противотанкового гранатомета враг совершил вблизи Южного, а в обед несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия было слышно неподалеку Марьинки. Украинские военные на провокации со стороны противника огонь в ответ не открывали.

"Девятые сутки подряд, с начала вступления в силу режима прекращения огня, боевых потерь и раненых из состава Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в СНБО подвели промежуточные итоги режима прекращения огня на Донбассе и заявили, что за неделю не было тяжелых обстрелов и боевых потерь.

После объявленного перемирия на Донбассе умерли трое военных, но не из-за боевых действий.