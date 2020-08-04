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На Донбассе девятые сутки подряд без потерь среди украинских военных

Донбасс, Вторник 04 августа 2020 07:19
На Донбассе девятые сутки подряд без потерь среди украинских военных
Фото: ООС на Донбассе (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Боевики продолжают осуществлять обстрелы

За прошедшие сутки, 3 августа, на Донбассе зафиксировали 3 обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Боевики продолжают нарушать перемирие.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В частности, утром один провокационный выстрел из станкового противотанкового гранатомета враг совершил вблизи Южного, а в обед несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия было слышно неподалеку Марьинки. Украинские военные на провокации со стороны противника огонь в ответ не открывали.

"Девятые сутки подряд, с начала вступления в силу режима прекращения огня, боевых потерь и раненых из состава Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в СНБО подвели промежуточные итоги режима прекращения огня на Донбассе и заявили, что за неделю не было тяжелых обстрелов и боевых потерь.

После объявленного перемирия на Донбассе умерли трое военных, но не из-за боевых действий.

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