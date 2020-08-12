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Макрон обговорив з Путіним ситуацію на Донбасі

Москва, Середа 12 серпня 2020 18:15
Макрон обговорив з Путіним ситуацію на Донбасі
Фото: Еммануель Макрон і Володимир Путін (Twitter)
Автор: Максим Зайченко

Йшлося про угоду про повне припинення вогню на Донбасі

Президенти Франції та Росії Еммануель Макрон і Володимир Путін обговорили в телефонній розмові ситуацію на Донбасі. Зокрема, дали позитивну оцінку підписаній 22 липня угоді про повне припинення вогню.

Про це повідомляє прес-служба президента РФ.

Мова йде про погоджене рішення Тристоронньої контактної групи, в рамках якого з 27 липня на Донбасі настав режим повного припинення вогню. Втім, з того часу російські найманці не раз порушували домовленості.

"Обговорені різні аспекти врегулювання конфлікту на Донбасі, зокрема, дана позитивна оцінка підписаним 22 липня мінською Тристоронньою контактною групою (Росія, Україна, ОБСЄ, - ред.) заходів щодо посилення режиму припинення вогню. Домовлено продовжити спільну роботу в рамках "нормандського формату", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Донбасі з 27 липня діє режим припинення вогню, за цей період втрат серед українських військових немає.

Попри це, штаб операції Об'єднаних сил та ОБСЄ фіксують провокації з боку російських найманців.

Зокрема, за минулу добу бойовики тричі обстріляли українські позиції.

При цьому у Путіна сказали, що не можуть гарантувати дотримання перемир'я на Донбасі, і назвали причину.

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Новини України Володимир ПутінЕммануель Макрон
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