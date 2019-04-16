Макрон заявил о плане восстановить Нотр-Дам за пять лет

Президент Франции Эммануэль Макрон после масштабного пожара в Нотр-Дам де Пари обратился к французкому народу. Об этом сообщает Le Figaro.

По словам Макрона, французы должны объединиться, чтобы восстановить собор. Президент анонсировал, что Нотр-Дам де Пари будет восстановлен в течение 5 лет. Ранее сообщалось, что на реставрацию собора уйдет минимум 5-15 лет и сотни миллионов евро.

"Мы - народ созидателей и нам многое предстоит реконструировать. Да, мы восстановим Нотр-Дам и сделаем этот собор еще красивее. И я хочу, чтобы эти работы были завершены через пять лет", - добавил он.

Напомним, вчера горел Собор Парижской Богоматери. В результате пожара обрушились крыша и шпиль. Само здание сильно пострадало. По данным французких СМИ, удалось спасти только 30% предметов искусства. В частности, Терновый венец Иисуса Христа. Вместе с другими представляющими ценность реликвиями и предметами он временно размещен в мэрии Парижа. Не пострадали 16 медных статуй.

Добавим, к тушению огня были привлечены 400 пожарных. Как сообщалось, в пожаре пострадали двое полицейских и один пожарный.

Макрон заявил, пострадавший от пожара собор Богоматери в Париже будет восстановлен. Уже на восстановление Нотр-Дам де Пари собрали более 700 млн евро.

Отметим, Собор Парижской Богоматери - является одним из самых известных культовых сооружений мира. Он является географическим центром не только Парижа, но и всей страны. Именно здесь находится так называемый "Нулевой километр", от которого ведут отсчет все расстояния во Франции.