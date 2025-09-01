Макрон обговорив з Рютте підготовку до зустрічі "коаліції рішучих"

Президент Франції Еммануель Макрон провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Обговорили підготовку до зустрічі "коаліції рішучих", яка відбудеться 4 вересня у Парижі.
Як передає РБК-Україна, про це Макрон повідомив у соцмережі Х.
"Я щойно розмовляв з генеральним секретарем НАТО щодо підготовки зустрічі "коаліції рішучих", яка відбудеться цього четверга в Парижі. Разом з нашими партнерами та у координації з НАТО ми працюватимемо над визначенням надійних гарантій безпеки для України", - написав Макрон.
Він зазначив, що гарантії безпеки для України є необхідною передумовою для надійного руху до миру.
"Ми також переглянемо позицію Росії, яка продовжує свою агресивну війну та продовжує відкидати мир. Єдність та рішучість у нашій підтримці України, а також непохитне бажання миру", - додав французький президент.
Нагадаємо, лідери низки європейських країн зустрінуться у Парижі у четвер, 4 вересня, для того, щоб обговорити гарантії безпеки для України.
Очікується, що ті, хто зустрічався з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні 18 серпня, зберуться в Парижі на запрошення президента Франції Еммануеля Макрона. За даними джерел Financial Times, вони продовжать переговори на високому рівні.
Серед них - канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії сер Кір Стармер, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Як відомо, Макрон та Стармер головуватимуть на зустрічі "коаліції рішучих" у Єлисейському палаці.
Президент України Володимир Зеленський також візьме участь у зустрічі, яка відбудеться у гібридному форматі.