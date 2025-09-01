Макрон обсудил с Рютте подготовку к встрече "коалиции решительных"

"Я только что разговаривал с генеральным секретарем НАТО по подготовке встречи "коалиции решительных", которая состоится в этот четверг в Париже. Вместе с нашими партнерами и в координации с НАТО мы будем работать над определением надежных гарантий безопасности для Украины", - написал Макрон.

Он отметил, что гарантии безопасности для Украины является необходимой предпосылкой для надежного движения к миру.

"Мы также пересмотрим позицию России, которая продолжает свою агрессивную войну и продолжает отвергать мир. Единство и решимость в нашей поддержке Украины, а также непоколебимое желание мира", - добавил французский президент.