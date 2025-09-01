Макрон обсудил с Рютте подготовку к встрече "коалиции решительных"
Президент Франции Эммануэль Макрон провел разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Обсудили подготовку к встрече "коалиции решительных", которая состоится 4 сентября в Париже.
Как передает РБК-Украина, об этом Макрон сообщил в соцсети Х.
"Я только что разговаривал с генеральным секретарем НАТО по подготовке встречи "коалиции решительных", которая состоится в этот четверг в Париже. Вместе с нашими партнерами и в координации с НАТО мы будем работать над определением надежных гарантий безопасности для Украины", - написал Макрон.
Он отметил, что гарантии безопасности для Украины является необходимой предпосылкой для надежного движения к миру.
"Мы также пересмотрим позицию России, которая продолжает свою агрессивную войну и продолжает отвергать мир. Единство и решимость в нашей поддержке Украины, а также непоколебимое желание мира", - добавил французский президент.
Встреча "коалиции желающих"
Напомним, лидеры ряда европейских стран встретятся в Париже в четверг, 4 сентября, для того, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины.
Ожидается, что те, кто встречался с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 18 августа, соберутся в Париже по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона. По данным источников Financial Times, они продолжат переговоры на высоком уровне.
Среди них - канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Как известно, Макрон и Стармер будут председательствовать на встрече "коалиции решительных" в Елисейском дворце.
Президент Украины Владимир Зеленский также примет участие во встрече, которая состоится в гибридном формате.