Макрон: нові санкції Трампа проти Росії - це переломний момент

Санкції США проти Росії

Нагадаємо, цього тижня влада США несподівано вирішила ввести нові санкції проти Росії. Вони торкнулися російських гігантів "Роснефть" і "Лукойл".

Згідно з прогнозами, це може сильно вдарити по російському бюджету, який суттєво залежить від продажу енергоресурсів.

Російський диктатор Володимир Путін уже відреагував на такі обмеження. Він вважає, що значних наслідків для економіки нібито не буде.

Неназвані високопоставлені чиновники розповіли CNN, що глава Білого дому останніми місяцями неодноразово говорив радникам про намір згодом зайняти більш жорстку позицію щодо Москви.

За їхніми словами, Трамп покладався на власні "інстинкти" і вирішив, що настав момент переглянути курс щодо Володимира Путіна.

Детальніше про наслідки несподіваних санкцій США проти Росії - в матеріалі РБК-Україна.