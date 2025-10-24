UA

Війна в Україні

Макрон: нові санкції Трампа проти Росії - це переломний момент

Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Рішення США посилити санкції проти Росії стало переломним моментом. Обмеження мають вплинути на можливості Москви фінансувати війну проти України.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Макрон під час виступу на саміті "коаліції рішучих" наголосив, що країни-учасники коаліції мають продовжувати енергетичну стійкість України та посилювати тиск на Росію.

"Американські санкції - це явно переломний момент. Ефективність санкцій має напряму вплинути на фінансування війни Росією", - зазначив президент.

За його словами, коаліція домоглася значного прогресу в боротьбі з російським "тіньовим флотом". Макрон підкреслив, що це "ідеальне доповнення" до санкцій.

Санкції США проти Росії

Нагадаємо, цього тижня влада США несподівано вирішила ввести нові санкції проти Росії. Вони торкнулися російських гігантів "Роснефть" і "Лукойл".

Згідно з прогнозами, це може сильно вдарити по російському бюджету, який суттєво залежить від продажу енергоресурсів.

Російський диктатор Володимир Путін уже відреагував на такі обмеження. Він вважає, що значних наслідків для економіки нібито не буде.

Неназвані високопоставлені чиновники розповіли CNN, що глава Білого дому останніми місяцями неодноразово говорив радникам про намір згодом зайняти більш жорстку позицію щодо Москви.

За їхніми словами, Трамп покладався на власні "інстинкти" і вирішив, що настав момент переглянути курс щодо Володимира Путіна.

Детальніше про наслідки несподіваних санкцій США проти Росії - в матеріалі РБК-Україна.

ФранціяРосійська ФедераціяДональд ТрампЕммануель Макрон