Макрон: новые санкции Трампа против России - это переломный момент

Санкции США против России

Напомним, на этой неделе власти США неожиданно решили ввести новые санкции против России. Они коснулись российских гигантов "Роснефть" и "Лукойл".

Согласно прогнозам, это может сильно ударить по российскому бюджету, который существенно зависит от продажи энергоресурсов.

Российский диктатор Владимир Путин уже отреагировал на такие ограничения. Он считает, что значительных последствий для экономики якобы не будет.

Неназванные высокопоставленные чиновники рассказали CNN, глава Белого дома в последние месяцы неоднократно говорил советникам о намерении со временем занять более жесткую позицию по отношению к Москве.

По их словам, Трамп полагался на собственные "инстинкты" и решил, что настал момент пересмотреть курс в отношении Владимира Путина.

Детальнее о последствиях неожиданных санкций США против России - в материале РБК-Украина.