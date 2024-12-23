У Франції сформували новий уряд: низка міністрів зберегли свої посади

У Франції у понеділок, 23 грудня, оголосили склад нового уряду на чолі з прем'єр-міністром Франсуа Байру. Вісім міністрів зберегли свої посади з попереднього складу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

Зазначається, що до складу уряду, сформованого Байру, увійшли члени команди, в якій домінували консерватори, а також нові діячі з центристських та лівих сил. На своїх посадах залишилися: Жан-Ноель Барро - міністр закордонних справ;

Себастьян Лекорню - міністр оборони;

Бенжамен Адад - міністр з питань Європи;

Бруно Рітайо - міністр внутрішніх справ;

Рашида Даті - міністр культури;

Анн Женевар - міністр сільського господарства;

Аньєс Панньє-Рунакер - міністр екологічного переходу;

Катрін Вотрен - міністр праці. Також деякі міністри отримали нові посади. Зокрема, колишній міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен став міністром юстиції. Еріка Ломбара призначено міністром економіки, а колишній прем'єр країни Елізабет Борн очолила Міністерство освіти. Новопризначений прем'єр Франції заявив, що "пишається" урядом "з досвідом примирення та відновлення довіри. Перше засідання нового Кабміну відбудеться 3 січня.