"Помста за підтримку України". Проросійські хакери атакували сайти кількох міст Франції

Угруповання проросійських хакерів NoName атакувало сайти кількох міст Франції. Такі дії воно назвало "помстою" за підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France24 .

Як пише видання, через кібератаку не працюють сайти міст Марсель і Тарб, а також департаменту Верхня Гаронна.

Хакери також зазначали, що атакували сайти таких міст, як Нант, Бордо, Пуатьє, По, Нім, Ніцца, Анжер, Гавр і Монпельє, а також департаменту Лес-Ланд, Французької Полінезії та Нової Каледонії, але порушень у їхній роботі зафіксовано не було.

Мер Ніцци Крістіан Естрозі підтвердив, що сайт міста зазнав атаки.

Зі свого боку мерія Марселя повідомила французьким ЗМІ, що сервери, на яких розміщуються міські сайти, зазнали атак, унаслідок яких їм довелося ввести в дію "захисні механізми, які призвели до того, що вони стали недоступними".