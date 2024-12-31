ua en ru
Вт, 31 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Франція завдала авіаударів по позиціях "Ісламської держави" в Сирії

Вівторок 31 грудня 2024 15:27
UA EN RU
Франція завдала авіаударів по позиціях "Ісламської держави" в Сирії Ілюстративне фото: французькі Rafale вдарили по позиціях ІДІЛ у Сирії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Французька авіація атакувала позиції "Ісламської держави" (ІД) на території Сирії. Для удару були задіяні авіабомби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню в соцмережі X і The Guardian.

Лекорню наголосив, що французькі Збройні сили продовжують боротьбу з тероризмом у Леванті (так називають території Сирії, Ізраїлю, Палестини та Лівану).

"У неділю французька авіація завдала прицільних ударів по об'єктах "Ісламської держави" на території Сирії", - додав міністр оборони.

Водночас, як пише The Guardian, Міноборони Франції повідомило французьким ЗМІ, що французькі винищувачі Rafale і американські дрони Reaper "скинули загалом сім бомб на дві військові цілі, які належать ІД у центральній Сирії".

Атака американців

Нагадаємо, 24 грудня стало відомо, що американські військові атакували об'єкти бойовиків на території Сирії.

Під час атаки було ліквідовано двох членів джихадистського терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ), а також знищено вантажівку зі зброєю.

При цьому 8 грудня американська авіація вдарила по таборах ІДІЛ у Сирії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція ІДІЛ Війна в Сирії Авіаудари
NEWS
Росія запустила ракети по Україні напередодні Нового року: що відомо про наслідки
Росія запустила ракети по Україні напередодні Нового року: що відомо про наслідки
DAILY
Соціолог Любомир Мисів: Рівень довіри до ЗСУ не падає, а до мобілізації ставлення неоднозначне
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Соціолог Любомир Мисів: Рівень довіри до ЗСУ не падає, а до мобілізації ставлення неоднозначне