Франція завдала авіаударів по позиціях "Ісламської держави" в Сирії

Французька авіація атакувала позиції "Ісламської держави" (ІД) на території Сирії. Для удару були задіяні авіабомби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню в соцмережі X і The Guardian .

Водночас, як пише The Guardian, Міноборони Франції повідомило французьким ЗМІ, що французькі винищувачі Rafale і американські дрони Reaper "скинули загалом сім бомб на дві військові цілі, які належать ІД у центральній Сирії".

"У неділю французька авіація завдала прицільних ударів по об'єктах "Ісламської держави" на території Сирії", - додав міністр оборони.

Лекорню наголосив, що французькі Збройні сили продовжують боротьбу з тероризмом у Леванті (так називають території Сирії, Ізраїлю, Палестини та Лівану).

Атака американців

Нагадаємо, 24 грудня стало відомо, що американські військові атакували об'єкти бойовиків на території Сирії.

Під час атаки було ліквідовано двох членів джихадистського терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ), а також знищено вантажівку зі зброєю.

При цьому 8 грудня американська авіація вдарила по таборах ІДІЛ у Сирії.

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