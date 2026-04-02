Макрон назвав "нереалістичним" військове розблокування Ормузької протоки

Макрон заявив, що подібна операція займе невизначений час і піддасть її учасників ризику з боку Корпусу вартових ісламської революції Ірану, включаючи балістичні ракети.

"Ми ніколи не обирали цей варіант і вважаємо його нереалістичним. Ми повинні мати можливість знову відкрити цю протоку, тому що вона має стратегічне значення для енергетики, добрив та міжнародної торгівлі, але це можна зробити лише за погодженням з Іраном", - наголосив президент Франції.

За його словами, першим кроком має стати припинення вогню, за яким послідує відновлення переговорів, а місії з забезпечення безпеки могли б гарантувати, що судна не будуть обстріляні.

"Світ не може миритися з ситуацією, коли Іран може в будь-який момент вирішити відкрити або закрити протоку", - підкреслив Макрон.

Ситуація навколо Ормузької протоки

Нашадаємо, після початку операції США та Ізраїлю проти Ірану Тегеран заблокував Ормузьку протоку, яка є ключовою “енергетичною артерією” світу. Через неї транспортується близько 20% світового споживання нафти та значна частина скрапленого газу.