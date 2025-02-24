ua en ru
Вт, 25 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Макрон назвав фактор, що не дозволить РФ порушити мирну угоду з Україною

Понеділок 24 лютого 2025 23:21
UA EN RU
Макрон назвав фактор, що не дозволить РФ порушити мирну угоду з Україною Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

В разі порушення угоди про припинення вогню, Росія вступить у конфлікт з усіма країнами, що залучені до мирного процесу. Це ті умови, яких не було у мирних угодах по Донбасу в 2014 році.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну прес-конференцію лідера з президентом США Дональдом Трампом.

"Якщо буде угода, підписана Україною і Росією, і якщо Росія порушить цю угоду, тоді вона буде в конфлікті з усіма (країнами), залученими в мирний процес. І в цьому різниця, це те, чого не було у 2014 році", - сказав Макрон.

Візит Макрона до США та угода про гарантії безпеки

У понеділок, 24 лютого, Еммануель Макрон прибув з офіційним візитом до Сполучених Штатів.

Під час переговорів з Дональдом Трампом, лідери обговорили завершення війни в Україні щоб подолати гострі розбіжності щодо цього питання, а також взяли участь у засіданні "Групи семи" (G7).

За підсумком двосторонньої зустрічі, Макрон заявив, що план щодо гарантій безпеки для України вже підготовлений Францією та Великою Британією.

Трамп заявив, що хоче оперативно розробити та укласти угоду про припинення вогню між Україною та Росією. Однак, за його словами, припинення вогню має статися раніше фінального підписання документу.

Президент Володимир Зеленський назвав дві умови, за яких Україна готова погодитися на припинення вогню: тверді гарантії безпеки та постачання зброї для ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Еммануель Макрон
NEWS
Трамп заявив, що невдовзі зустрінеться із Зеленським
Трамп заявив, що невдовзі зустрінеться із Зеленським
DAILY
Офіцер ГУР "Шаман": Підготовку до вторгнення Росії ми розпочали ще в 2021 році
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Офіцер ГУР "Шаман": Підготовку до вторгнення Росії ми розпочали ще в 2021 році