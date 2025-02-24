Макрон назвав фактор, що не дозволить РФ порушити мирну угоду з Україною

В разі порушення угоди про припинення вогню, Росія вступить у конфлікт з усіма країнами, що залучені до мирного процесу. Це ті умови, яких не було у мирних угодах по Донбасу в 2014 році.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну прес-конференцію лідера з президентом США Дональдом Трампом.

"Якщо буде угода, підписана Україною і Росією, і якщо Росія порушить цю угоду, тоді вона буде в конфлікті з усіма (країнами), залученими в мирний процес. І в цьому різниця, це те, чого не було у 2014 році", - сказав Макрон.

Візит Макрона до США та угода про гарантії безпеки

У понеділок, 24 лютого, Еммануель Макрон прибув з офіційним візитом до Сполучених Штатів.

Під час переговорів з Дональдом Трампом, лідери обговорили завершення війни в Україні щоб подолати гострі розбіжності щодо цього питання, а також взяли участь у засіданні "Групи семи" (G7).

За підсумком двосторонньої зустрічі, Макрон заявив, що план щодо гарантій безпеки для України вже підготовлений Францією та Великою Британією.

Трамп заявив, що хоче оперативно розробити та укласти угоду про припинення вогню між Україною та Росією. Однак, за його словами, припинення вогню має статися раніше фінального підписання документу.

Президент Володимир Зеленський назвав дві умови, за яких Україна готова погодитися на припинення вогню: тверді гарантії безпеки та постачання зброї для ЗСУ.

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