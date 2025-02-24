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Трамп заявив, що хотів би відразу добитися мирної угоди між Україною та РФ

Вашингтон, Понеділок 24 лютого 2025 22:36
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Трамп заявив, що хотів би відразу добитися мирної угоди між Україною та РФ Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США хочуть домогтися припинення війни Росії проти України шляхом мирної угоди. Але зазвичай припинення вогню настає швидше.

Як передає РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп заявив на пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Трамп нагадав, що до його другого президентського терміну Захід не комунікував з Росією. Але коли він повернувся в Білий дім, один із його перших дзвінків був дзвінок російському диктатору Володимиру Путіну.

"Ми працюємо над угодами зараз, і найбільша з них - про зупинку війни, або через припинення вогню, або через (остаточну - ред.) угоду. Я хотів би бачити угоду, але припинення вогню завжди відбувається швидше", - додав він.

Припинення вогню

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський наголошував, що є дві умови, за яких Україна погодиться на припинення вогню. Перша - це сильні гарантії безпеки, а друга - постачання зброї для українських захисників.

При цьому видання Financial Times після того, як президент США Дональд Трамп зателефонував російському диктатору Володимиру Путіну, писало, що США і Росія нібито хочуть досягти припинення вогню між Україною і РФ до Великодня (20 квітня) або до 9 травня.

Fox News зі свого боку стверджувало, що американці та росіяни нібито вже розробили "план завершення війни Росії проти України". Він складається з трьох пунктів.

У такому "плані" перший пункт - це припинення вогню. Потім в Україні нібито мають відбутися вибори.

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