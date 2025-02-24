Трамп заявив, що хотів би відразу добитися мирної угоди між Україною та РФ
США хочуть домогтися припинення війни Росії проти України шляхом мирної угоди. Але зазвичай припинення вогню настає швидше.
Як передає РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп заявив на пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном.
Трамп нагадав, що до його другого президентського терміну Захід не комунікував з Росією. Але коли він повернувся в Білий дім, один із його перших дзвінків був дзвінок російському диктатору Володимиру Путіну.
"Ми працюємо над угодами зараз, і найбільша з них - про зупинку війни, або через припинення вогню, або через (остаточну - ред.) угоду. Я хотів би бачити угоду, але припинення вогню завжди відбувається швидше", - додав він.
Припинення вогню
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський наголошував, що є дві умови, за яких Україна погодиться на припинення вогню. Перша - це сильні гарантії безпеки, а друга - постачання зброї для українських захисників.
При цьому видання Financial Times після того, як президент США Дональд Трамп зателефонував російському диктатору Володимиру Путіну, писало, що США і Росія нібито хочуть досягти припинення вогню між Україною і РФ до Великодня (20 квітня) або до 9 травня.
Fox News зі свого боку стверджувало, що американці та росіяни нібито вже розробили "план завершення війни Росії проти України". Він складається з трьох пунктів.
У такому "плані" перший пункт - це припинення вогню. Потім в Україні нібито мають відбутися вибори.
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