Макрон назвал фактор, который не позволит РФ нарушить мирное соглашение с Украиной

В случае нарушения соглашения о прекращении огня, Россия вступит в конфликт со всеми странами, вовлеченными в мирный процесс. Это те условия, которых не было в мирных соглашениях по Донбассу в 2014 году.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию с лидера президентом США Дональдом Трампом.

"Если будет соглашение, подписанное Украиной и Россией, и если Россия нарушит это соглашение, тогда она будет в конфликте со всеми (странами), вовлеченными в мирный процесс. И в этом разница, это то, чего не было в 2014 году", - сказал Макрон.

Визит Макрона в США и соглашение о гарантиях безопасности

В понедельник, 24 февраля, Эммануэль Макрон прибыл с официальным визитом в Соединенные Штаты.

Во время переговоров с Дональдом Трампом, лидеры обсудили завершение войны в Украине чтобы преодолеть острые разногласия по этому вопросу, а также приняли участие в заседании "Группы семи" (G7).

По итогам двусторонней встречи, Макрон заявил, что план по гарантиям безопасности для Украины уже подготовлен Францией и Великобританией.

Трамп заявил, что хочет оперативно разработать и заключить соглашение о прекращении огня между Украиной и Россией. Однако, по его словам, прекращение огня должно произойти раньше финального подписания документа.

Президент Владимир Зеленский назвал два условия, при которых Украина готова согласиться на прекращение огня: твердые гарантии безопасности и поставки оружия для ВСУ.

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