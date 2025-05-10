Макрон назвав елементи стримування Росії після початку перемир’я

Макрон назвав два ключові елементи стримування Росії після початку перемир’я. За його словами, першим "ешелоном" оборони стане сама українська армія.

"Яка саме це модель має бути. Підготовка українських військових, посилення. Це була колективна рефлексія на рівні генштабів, але тепер всі країни коаліції підключилися в це обговорення", - пояснив він.

Другим рівнем, за словами Макрона, має стати система гарантій та стримування, над якою зараз працюють військові союзників.

"Ми зараз продовжуємо на рівні військових обговорення як ми бачимо це розгортання (контингентів - ред.), внесок кожного з нас, як розбудувати ці гарантії в довгостроковій перспективі", - додав він.

Та зауважив, що нині всі партнери України прагнуть до того, щоб з понеділка почався режим припинення вогню.

"Далі ми могли запровадити такі гарантії, які б допомогли стримати Росію від подальшої агресії", - підсумував він.