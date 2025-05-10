Макрон назвал элементы сдерживания России после начала перемирия

Макрон назвал два ключевых элемента сдерживания России после начала перемирия. По его словам, первым "эшелоном" обороны станет сама украинская армия.

"Какая именно это модель должна быть. Подготовка украинских военных, усиление. Это была коллективная рефлексия на уровне генштабов, но теперь все страны коалиции подключились в это обсуждение", - пояснил он.

Вторым уровнем, по словам Макрона, должна стать система гарантий и сдерживания, над которой сейчас работают военные союзников.

"Мы сейчас продолжаем на уровне военных обсуждение как мы видим это развертывание (контингентов - ред.), вклад каждого из нас, как построить эти гарантии в долгосрочной перспективе", - добавил он.

И отметил, что сейчас все партнеры Украины стремятся к тому, чтобы с понедельника начался режим прекращения огня.

"Дальше мы могли ввести такие гарантии, которые бы помогли сдержать Россию от дальнейшей агрессии", - подытожил он.