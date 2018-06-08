Туск выступает против возращения Росии к формату G8, - журналист

Туск хочет покинуть саммит G7, таким как он есть

Президент Европейского Совета Дональд Туск выступает против пересмотра формата G7 и возвращение к нему России. Об этом он заявил на пресс-конференции в Канаде перед началом саммита G7, сообщил журналист The Washington Post Дамиан Палетта в Twitter.

"Относительно спекуляций о G6+1, G7-1 или G7+1. Оставим G7, какой она есть. Это счастливое число", - сказал Дональд Туск.

European Council president Tusk at #G7Summit: “I see a lot of speculation about G6 plus 1 or G7 minus 1 or G7 plus 1. But let’s leave 7 as it is. It’s a lucky number.” — Damian Paletta (@damianpaletta) June 8, 2018

Напомним, что сегодня журналистка CBC News Кэти Симпсон рассказала, что Канада не поддерживает возвращение к формату G8 с участием России, пока она продолжает оккупацию украинского Крыма.

Но премьер-министр Италии Джузеппе Конте согласился с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, что Россию следует вернуть до встреч в формате G8.

Добавим, что ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна присутствовать на саммите стран "большой семерки" (G7).