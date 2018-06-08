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Туск выступает против возращения Росии к формату G8, - журналист

НовостиПолитика    08.06.2018 - 17:47
Фото: Дональд Туск (consilium.europa.eu)
Фото: Дональд Туск (consilium.europa.eu)

Туск хочет покинуть саммит G7, таким как он есть

Президент Европейского Совета Дональд Туск выступает против пересмотра формата G7 и возвращение к нему России. Об этом он заявил на пресс-конференции в Канаде перед началом саммита G7, сообщил журналист The Washington Post Дамиан Палетта в Twitter.

"Относительно спекуляций о G6+1, G7-1 или G7+1. Оставим G7, какой она есть. Это счастливое число", - сказал Дональд Туск.

Напомним, что сегодня журналистка CBC News Кэти Симпсон рассказала, что Канада не поддерживает возвращение к формату G8 с участием России, пока она продолжает оккупацию украинского Крыма.

Но премьер-министр Италии Джузеппе Конте согласился с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, что Россию следует вернуть до встреч в формате G8.

Добавим, что ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна присутствовать на саммите стран "большой семерки" (G7).

 

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Теги публикации: Дональд Туск, Российская Федерация, G8  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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