Премьер-министр Италии согласился, что Россию надо вернуть в G8

Трамп заявил, что Россия должна присутствовать на саммите G7

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте согласился с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, что Россию следует вернуть до встреч в формате G8. Об этом он написал в Twitter.

"Я согласен с президентом Дональдом Трампом. Россия должна вернуться в "восьмерку". Это в интересах каждого", - написал глава итальянского правительства.

Sono d'accordo con il Presidente @realDonaldTrump: la Russia dovrebbe rientrare nel G8. È nell'interesse di tutti. pic.twitter.com/grqQ12ZuFJ — GiuseppeConte (@GiuseppeConteIT) June 8, 2018

Напомним, что сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна присутствовать на саммите стран "большой семерки" (G7).