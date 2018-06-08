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Премьер-министр Италии согласился, что Россию надо вернуть в G8

НовостиПолитика    08.06.2018 - 16:25
Фото: Джузеппе Конте (facebook.com/sanmateo)
Фото: Джузеппе Конте (facebook.com/sanmateo)

Трамп заявил, что Россия должна присутствовать на саммите G7

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте согласился с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, что Россию следует вернуть до встреч в формате G8. Об этом он написал в Twitter.

"Я согласен с президентом Дональдом Трампом. Россия должна вернуться в "восьмерку". Это в интересах каждого", - написал глава итальянского правительства.

 

Напомним, что сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна присутствовать на саммите стран "большой семерки" (G7).

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Теги публикации: Италия, G7, Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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