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Интервью

Франция считает предложение Трампа вернуть Россию в G8 непоследовательным

НовостиПолитика    08.06.2018 - 19:35
Фото: флаг Франции (pixabay.com)
Фото: флаг Франции (pixabay.com)

15 марта 2018 года Министерство финансов США расширило санкции в отношении России

Предложение президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа вернуть Россию в "большую восьмерку" не выглядит последовательным в свете последних введеных Америкой санкций на Москву. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в окружении президента Франции Эммануэля Макрона.

"Стоит напомнить, что последней страной, которая ввела индивидуальные экономические санкции, были Соединенные Штаты, поэтому это предложение не выглядит последовательным", - заявил представитель Елисейского дворца.

Как ранее стало известно, 15 марта 2018 года Министерство финансов США расширило санкции относительно России.

Напомним, что ранее сегодня журналист The Washington Post Дамиан Палетта
рассказал, что президент Европейского Совета Дональд Туск выступает против просмотра формата G7 и возвращение к нему России.

Также добавим, что против возвращения России в G8 выступила и Канада.

Но премьер-министр Италии Джузеппе Конте согласился с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, что Россию следует вернуть до встреч в формате G8.

Как известно, сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна присутствовать на саммите стран "большой семерки" (G7).

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Теги публикации: Франция, G8, Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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