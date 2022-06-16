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Макрон подтвердил наличие договоренности не поставлять Украине танки и самолеты

Новина українською →
Киев, Четверг 16 июня 2022 22:01
Макрон подтвердил наличие договоренности не поставлять Украине танки и самолеты Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Среди стран Запада есть договоренность не поставлять Украине танки и штурмовые самолеты, чтобы не вступать в конфронтацию с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, позиция партнеров по НАТО о том, что они помогают Украине защищаться, но не вступают в войну с Россией, является почти официальной.

"Поэтому определенное вооружение, как, например, штурмовые самолеты или танки - было договорено не поставлять, и президент Зеленский в курсе этой договоренности", - заявил он во время общения с украинскими журналистами.

Напомним, ранее о наличии неформальных договоренностей не поставлять боевые самолеты для Украины сообщило немецкое агентство DPA. Из-за этого Польша из отказалась от поставок истребителей МиГ-29 советского производства.

Позже стало известно, что западные союзники передали Украине разобранные самолеты Су-25.

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