Макрон начал встречу с Тихановской, обсуждают новые выборы в Беларуси

Фото: прибытие Тихановской на встречу с Макроном в Вильнюсе (Reuters)

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская и президент Франции Эммануэль Макрон начали встречу в Вильнюсе. Стороны обсуждают поддержку проведения новых выборов Беларуси.

Об этом сообщает издание Delfi.

Тихановская перед встречей подчеркнула, что рассчитывает на поддержку и возможное посредничество Франции в переговорах с властью Беларуси касательно новых прозрачных выборов.

"Крайне важно, чтобы Европейские страны не оставались безразличными к тому, что происходит в Беларуси. Франция как одна из старейших демократий прекрасно нас понимает. Поэтому я хочу напомнить господину Макрону о нашей основной цели – новых свободных и прозрачных выборах, которые бы состоялись еще в этом году", – цитируется Тихановская в пресс-релизе от ее представительницы Анны Красулиной.

Ранее Макрон заявлял о поддержке санкций против Беларуси и необходимости уйти с президентской должности для Александра Лукашенко.

Лукашенко в ответ на слова президента Франции вспомнил акции протеста "желтых жилетов", которыми в 2018 году была охвачена Франция. По его словам, Макрон должен был уйти в отставку еще два года назад.

Также Тихановская призвала Запад ограничиться точечными санкциями против Беларуси.