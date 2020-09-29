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Макрон розпочав зустріч з Тіхановською, обговорюють нові вибори в Білорусі

Вільнюс, Вівторок 29 вересня 2020 10:06
Макрон розпочав зустріч з Тіхановською, обговорюють нові вибори в Білорусі
Фото: прибуття Тихановской на зустріч з Макроном у Вільнюсі (Reuters)
Автор: РБК-Україна

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська і президент Франції Еммануель Макрон почали зустріч у Вільнюсі. Сторони обговорюють підтримку проведення нових виборів Білорусі.

Про це повідомляє видання Delfi.

Тіхановська перед зустріччю підкреслила, що розраховує на підтримку і можливе посередництво Франції у переговорах з владою Білорусі щодо нових прозорих виборів.

"Вкрай важливо, щоб Європейські країни не залишалися байдужими до того, що відбувається в Білорусі. Франція як одна з найстаріших демократій прекрасно розуміє нас. Тому я хочу нагадати пану Макрону про нашу основну мету – нові вільні і прозорі вибори, які відбулися б ще в цьому році", – цитується Тіхановська в прес-релізі від її представниці Анни Красуліної.

Раніше Макрон заявляв про підтримку санкцій проти Білорусі і необхідності піти з президентської посади для Олександра Лукашенка.

Лукашенко у відповідь на слова президента Франції згадав акції протесту "жовтих жилетів", якими в 2018 році була охоплена Франція. За його словами, Макрон повинен був піти у відставку ще два роки тому.

Також Тіхановська закликала Захід обмежитися точковими санкціями проти Білорусі.

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