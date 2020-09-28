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Тихановская просит Запад ограничиться точечными санкциями против Беларуси

Минск, Понедельник 28 сентября 2020 17:37
Тихановская просит Запад ограничиться точечными санкциями против Беларуси
Фото: Светлана Тихановская (facebook com strana888)
Автор: РБК-Украина

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская просит Запад ограничиться точечными санкциями против Беларуси. По ее мнению, отраслевые ограничения могут негативно сказаться на невиновных компаниях и людях.

Об этом сообщает ее пресс-служба в Telegram.

Тихановская подчеркнула, что от экономических санкциях могут пострадать частные компании и невиновные люди.

"Поэтому я выступаю за точечные индивидуальные санкции против конкретных личностей и предприятий, которые поддерживают или финансируют режим Лукашенко", - заявила Тихановская.

Напомним, ранее сообщалось, что США, Великобритании и Канады должны были ввести санкции против Беларуси 25 сентября. Однако отмечалось, что их введение могут перенести в связи с проблемами в координации между тремя странами. По состоянию на 28 сентября западные страны (кроме стран Балтии) не объявили о введении санкций.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что введение новых санкций несет в себе "особую угрозу", что чревато "непоправимыми последствиями".

"Торговые войны, произвольные финансовые и экономические санкции в качестве инструмента политического давления должны быть прекращены", - отметил глава МИД Беларуси.

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