Макрон: можливості Росії фінансувати війну незабаром кардинально зміняться

За словами Макрона, у найближчі тижні Кремль має відчути найпотужніший економічний удар від початку повномасштабної війни.

"Ми ухвалили 19-й пакет санкцій і вже готуємо 20-й. Паралельно американці вирішили включити до санкцій - і це справді нове - дві основні нафтові та газові компанії. Тож, я вважаю, що рівень тиску на нафтові й газові компанії та нафтогазову індустрію в Росії у найближчі тижні буде найвищим від початку війни. І, на мою думку, це змінює правила гри", - заявив він.

Рішення США запровадити нові обмеження проти двох ключових російських нафтових і газових компаній французький лідер назвав безпрецедентним кроком.

Еммануель Макрон також наголосив, що одночасно Європа різко посилила боротьбу з "тіньовим флотом", який Росія використовує для обходу нафтових санкцій.

"Ми знаємо, що 40% військових зусиль Росії фінансується через цей тіньовий флот. Ми вперше маємо настільки комплексний підхід до російської нафти й газу - завдяки рішенням США і посиленню нашого контролю над тіньовим флотом", - підкреслив він.

Макрон висловив переконання, що в найближчі тижні здатність Росії фінансувати війну суттєво скоротиться, а тиск на її економіку "кардинально зміниться".

Його заява свідчить про перехід Заходу до більш агресивної та скоординованої стратегії економічного стримування Росії, з акцентом на ключові джерела її доходів - нафту і газ.