Макрон: возможности России финансировать войну вскоре кардинально изменятся

По словам Макрона, в ближайшие недели Кремль должен ощутить самый мощный экономический удар с начала полномасштабной войны.

"Мы приняли 19-й пакет санкций и уже готовим 20-й. Параллельно американцы решили включить в санкции - и это действительно новое - две основные нефтяные и газовые компании. Поэтому, я считаю, что уровень давления на нефтяные и газовые компании и нефтегазовую индустрию в России в ближайшие недели будет самым высоким с начала войны. И, по моему мнению, это меняет правила игры", - заявил он.

Решение США ввести новые ограничения против двух ключевых российских нефтяных и газовых компаний французский лидер назвал беспрецедентным шагом.

Эммануэль Макрон также подчеркнул, что одновременно Европа резко усилила борьбу с "теневым флотом", который Россия использует для обхода нефтяных санкций.

"Мы знаем, что 40% военных усилий России финансируется через этот теневой флот. Мы впервые имеем настолько комплексный подход к российской нефти и газу - благодаря решениям США и усилению нашего контроля над теневым флотом", - подчеркнул он.

Макрон выразил убеждение, что в ближайшие недели способность России финансировать войну существенно сократится, а давление на ее экономику "кардинально изменится".

Его заявление свидетельствует о переходе Запада к более агрессивной и скоординированной стратегии экономического сдерживания России, с акцентом на ключевые источники ее доходов - нефть и газ.