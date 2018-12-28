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Макрон та Меркель вимагають від РФ негайного звільнення українських моряків

Новини » Політика    28.12.2018 - 14:21
Макрон та Меркель вимагають від РФ негайного звільнення українських моряків
Фото: Еммануель Макрон і Ангела Меркель (GettyImages)

Меркель та Макрон вважають, що моряки мають отримати можливість "святкувати прийдешні свята" разом зі своїми родинами

Канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон вимагають від РФ негайно звільнити захоплених українських моряків. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на DW.

Меркель та Макрон вважають, що моряки мають отримати можливість "святкувати прийдешні свята" разом зі своїми родинами.

"Ми вимагаємо безпечного, вільного та безперешкодного транзиту для всіх кораблів у Керченській протоці та негайного та беззастережного звільнення всіх незаконно утримуваних українських моряків", - йдеться у спільній заяві.

Крім того, канцлер та президент  наголосили, що їх дуже непокоїть ситуація з порушенням Росією прав людей в Криму.

Нагадаємо, 29 грудня набуде чинності рішення Європейського союзу про продовження санкцій проти Росії

Додамо, що всі 24 захоплених спецслужбами РФ біля берегів окупованого Криму українських військових моряків заявили слідству, що є військовополоненими.  Російська влада пред'явила захопленим у Чорному морі українським морякам звинувачення в нібито незаконному перетині кордону. 

Як відомо, 25 листопада в Азовському морі прикордонні катери ФСБ Російської Федерації відкрили вогонь по корабельній групі Військово-морських сил України. Командування ВМС повідомляло, що росіяни стріляли на ураження. Три кораблі українських ВМС захоплені російським спецназом.

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Новини України Еммануель МакронАнгела Меркельагресія РФКерченский мостморякиАзовское море
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