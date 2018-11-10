Макрон и Меркель открыли памятный знак к годовщине окончания Первой мировой войны

Фото: Эммануэль Макрон и Ангела Меркель (DPA)

После церемонии лидеры Франции и Германии направились в Париж

Французский президент Эммануэль Макрон и канцлер Германии Агела Меркель отрыли памятный знак в Компьене (Франция) к 100-летию окончания Первой мировой войны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, Макрон и Меркель встретились у города Компьень, где 11 ноября 1918 года Германия признала себя побежденной и Первая мировая война, которая продолжалась более четырех лет, была закончена.

Отмечается, что во время открытия памятного знака, французский президент и немецкий канцлер "вновь подтвердили значение франко-германского перемирия на службе Европы и мира".

Кроме того, после церемонии лидеры Франции и Германии направились в Париж, где 70 лидеров стран мира соберутся 11 ноября, чтобы отметить столетие окончания Первой мировой войны.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и президент Российской Федерации Владимир Путин отказались от проведения полноценной встречи в Париже 11 ноября в рамках празднования годовщины окончания Первой мировой войны.