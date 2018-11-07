Трамп и Путин отказались от полноценных переговоров в Париже

Фото: Трамп и Путин (flickr.com/helsinki2018)

Трамп и Путин проведут двусторонние переговоры в Буэнос-Айресе

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин отказались от проведения полноценной встречи в Париже 11 ноября и проведут двусторонние переговоры в Буэнос-Айресе, где состоится саммит G20 в конце ноября. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Речь идет только о непродолжительной беседе (в Париже) "на ногах", очевидно, в ходе рабочего ланча в Елисейском дворце. Примерно так", - сказал Ушаков.

При этом точная дата встречи лидеров двух стран в столице Аргентины еще не определена.

"Мы согласовываем с американской стороной время и дату этой встречи. Очевидно, предстоит также согласование содержательных компонентов этого предстоящего контакта", - сказал помощник российского президента.

Отметим, ранее президент Франции Эммануэль Макрон попросил не проводить переговоры президентов России и США в Париже. В частности, во Франции считают, что полноценные переговоры Трампа и Путина отвлекут внимание от главной темы парижского мероприятия - празднования 100-летия окончания Первой мировой войны.

"С учетом этих соображений и в Вашингтоне, и в Москве было принято решение воздержаться от проведения полномасштабной встречи наших двух президентов (11 ноября) и ориентироваться на организацию такой встречи в ходе саммита "двадцатки" в Буэнос-Айресе", - сказал Ушаков.

Напомним, в ходе встречи с советником Трампа по нацбезопасности Джоном Болтоном Путин предложил провести встречу с Трампом 11 ноября в Париже. В свою очередь, Трамп заявил, что встреча с Путиным в Париже "вероятней всего, состоится".

При этом позже стало известно, что Трамп не уверен, что будет встречаться с Путиным в ноябре в Париже, но допустил, что встреча может состояться в рамках G20 в Аргентине 30 ноября - 1 декабря.