Макрон і Меркель відкрили пам'ятний знак до річниці закінчення Першої світової війни

Фото: Еммануель Макрон та Ангела Меркель (DPA)

Після церемонії лідери Франції та Німеччини попрямували до Парижа

Французький президент Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Агела Меркель відрили пам'ятний знак у Комп'єні (Франція) до 100-річчя закінчення Першої світової війни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, Макрон та Меркель зустрілися біля міста Комп'єнь, де 11 листопада 1918 року Німеччина визнала себе переможеною і Перша світова війна, що тривала понад чотири роки, була закінчена.

Зазначається, що під час відкриття пам'ятного знаку, французький президент та німецький канцлер "знову підтвердили значення франко-німецького перемир'я на службі Європи і миру".

Крім того, після церемонії лідери Франції та Німеччини попрямували до Парижа, де 70 лідерів країн світу зберуться 11 листопада, аби відзначити століття закінчення Першої світової війни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп і президент Російської Федерації Володимир Путін відмовилися від проведення повноцінної зустрічі в Парижі 11 листопада в рамках відзначення річниці закінчення Першої світової війни.