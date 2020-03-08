ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Эрдоган обсудит вопрос мигрантов с ЕС

Новости » В мире     08.03.2020 - 17:24
Эрдоган обсудит вопрос мигрантов с ЕС
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (kremlin.ru)

Президент Турции рассчитывает достичь эффективных решений с ЕС

Президент Турции Реджеп Эрдоган в понедельник, 9 марта, планирует обсудить вопрос беженцев с официальными представителями Европейского союза. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что Эрдоган должен провести встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем.

По словам президента Турции, никто не реагирует на "бесчеловечные действия греческих властей в отношении беженцев". Эрдоган рассчитывает, что во время переговоров с представителями ЕС сторонам удастся достичь эффективных результатов.

Напомним, ранее Эрдоган в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал изменить миграционные правила между Турцией и Европейским союзом. По его словам прежние соглашения не дают нужного результата.

Также РБК-Украина писало, что Турция после нескольких дней попыток мигрантов с Ближнего Востока попасть в Европу, приняла решение о закрытии морской границы с Грецией.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия выступила против открытия внешних границ ЕС для беженцев. По словам представителя Еврокомиссии по вопросам внутренних дел Илва Йоханссона, ЕС будет защищать свои границы в соответствии с международным правом.

Греция построит два лагеря для беженцев с Ближнего Востока Еврокомиссар обещал Турции меньше помощи от Евросоюза, чем прежде
Новости Украины Реджеп Тайип ЭрдоганТурцияЕвросоюзБеженцы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь