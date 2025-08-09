Макрон: будущее Украины не может быть решено без украинцев

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущее Украины не может быть решено без украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.

Макрон проинформировал, что у него вновь состоялся разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Киром Стармером. "Мы по-прежнему полны решимости поддерживать Украину, работая в духе единства и опираясь на работу, проделанную в рамках Коалиции добровольцев. Будущее Украины не может быть решено без украинцев, которые уже более трех лет борются за свою свободу и безопасность", - пишет он. Президент Франции добавил, что европейцы тоже обязательно будут участвовать в решении этой проблемы, поскольку от этого зависит их безопасность. "Я буду продолжать тесно сотрудничать с президентом Зеленским и нашими европейскими партнерами", - резюмировал Макрон.