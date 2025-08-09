Макрон: будущее Украины не может быть решено без украинцев
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущее Украины не может быть решено без украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.
Макрон проинформировал, что у него вновь состоялся разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Киром Стармером.
"Мы по-прежнему полны решимости поддерживать Украину, работая в духе единства и опираясь на работу, проделанную в рамках Коалиции добровольцев. Будущее Украины не может быть решено без украинцев, которые уже более трех лет борются за свою свободу и безопасность", - пишет он.
Президент Франции добавил, что европейцы тоже обязательно будут участвовать в решении этой проблемы, поскольку от этого зависит их безопасность.
"Я буду продолжать тесно сотрудничать с президентом Зеленским и нашими европейскими партнерами", - резюмировал Макрон.
Что предшествовало
Напомним, президент США Дональд Трамп анонсировал этой ночью, что 15 августа у него будет встреча с главой Кремля Владимиром Путиным, которая пройдет на Аляске. Среди обсуждаемых тем явно будет и вопрос Украины.
За несколько часов до этого он заявил, что между Украиной и Россией возможен "обмен территориями".
Также в СМИ появилась, что Путин во время встречи со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом сообщил, что согласится на полное прекращение огня, если Украина выведет свои войска с Донецкой области.
Однако по информации Bild, Уиткофф неправильно понял Путина, так как речь идет еще и о выводе ВСУ из Херсонской и Запорожской областей, а спецпредставитель Трампа толковал это как выход войск РФ.
По данным WSJ, Путин на встрече с Трампом может выставить ультиматум по Украине, а именно, признать оккупированные территории в обмен на вывод войск РФ из других районов. При этом если Украины и Европа отвергнут план, это может пойти на руку Путину, так как Трамп может обвинить Украину в продолжении войны.
Также отметим, что сегодня в Великобритании пройдет или уже проходит встреча представителей Британии, Европы, Украины и США, чтобы согласовать позиции перед саммитом Трампа и Путина.