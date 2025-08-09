ua en ru
Сб, 09 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Макрон: будущее Украины не может быть решено без украинцев

Суббота 09 августа 2025 18:42
UA EN RU
Макрон: будущее Украины не может быть решено без украинцев Фото: Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущее Украины не может быть решено без украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.

Макрон проинформировал, что у него вновь состоялся разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Киром Стармером.

"Мы по-прежнему полны решимости поддерживать Украину, работая в духе единства и опираясь на работу, проделанную в рамках Коалиции добровольцев. Будущее Украины не может быть решено без украинцев, которые уже более трех лет борются за свою свободу и безопасность", - пишет он.

Президент Франции добавил, что европейцы тоже обязательно будут участвовать в решении этой проблемы, поскольку от этого зависит их безопасность.

"Я буду продолжать тесно сотрудничать с президентом Зеленским и нашими европейскими партнерами", - резюмировал Макрон.

Что предшествовало

Напомним, президент США Дональд Трамп анонсировал этой ночью, что 15 августа у него будет встреча с главой Кремля Владимиром Путиным, которая пройдет на Аляске. Среди обсуждаемых тем явно будет и вопрос Украины.

За несколько часов до этого он заявил, что между Украиной и Россией возможен "обмен территориями".

Также в СМИ появилась, что Путин во время встречи со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом сообщил, что согласится на полное прекращение огня, если Украина выведет свои войска с Донецкой области.

Однако по информации Bild, Уиткофф неправильно понял Путина, так как речь идет еще и о выводе ВСУ из Херсонской и Запорожской областей, а спецпредставитель Трампа толковал это как выход войск РФ.

По данным WSJ, Путин на встрече с Трампом может выставить ультиматум по Украине, а именно, признать оккупированные территории в обмен на вывод войск РФ из других районов. При этом если Украины и Европа отвергнут план, это может пойти на руку Путину, так как Трамп может обвинить Украину в продолжении войны.

Также отметим, что сегодня в Великобритании пройдет или уже проходит встреча представителей Британии, Европы, Украины и США, чтобы согласовать позиции перед саммитом Трампа и Путина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Эммануэль Макрон Встреча Трампа и Путина Война в Украине
Новости
Дроны СБУ поразили терминал хранения "Шахедов" в Татарстане, - источники
Дроны СБУ поразили терминал хранения "Шахедов" в Татарстане, - источники
Аналитика
Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН