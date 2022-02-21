Макрон из-за кризиса в Украине отложил выдвижение на пост президента
Французский лидер Эммануэль Макрон отложил выдвижение своей кандидатуры на пост президента. Такое решение действующего главы Франции связывают с кризисом в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.
В СМИ заявили, что главным приоритетом сейчас для Макрона является стабилизация ситуации в Украине, поэтому действующий глава Франции отложил свою избирательную кампанию.
"Учитывая многочисленные телефонные разговоры между Соединенными Штатами и Россией, кажется, что приоритетом президента является прекращение украинского конфликта. Объявление его кандидатуры в президенты откладывается", - говорится в сообщении.
Отметим, что очередные президентские выборы во Франции пройдут 10 апреля 2022 года. Эммануэль Макрон пока официально не объявлял о своем участии, но французские социологи отдают ему победу в первом и втором туре выборов.
Как сообщало РБК-Украина ранее, Эммануэль Макрон 20 февраля провел два телефонных разговора с президентом России Владимиром Путиным.
Также отметил, что лидеры США и России согласились провести совместный саммит, касательно безопасности в Европе, который предложил президент Франции.