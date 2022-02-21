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Макрон из-за кризиса в Украине отложил выдвижение на пост президента

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Франция, Понедельник 21 февраля 2022 10:30
Макрон из-за кризиса в Украине отложил выдвижение на пост президента Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (twitter.com/EmmanuelMacron)
Автор: РБК-Украина

Французский лидер Эммануэль Макрон отложил выдвижение своей кандидатуры на пост президента. Такое решение действующего главы Франции связывают с кризисом в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

В СМИ заявили, что главным приоритетом сейчас для Макрона является стабилизация ситуации в Украине, поэтому действующий глава Франции отложил свою избирательную кампанию.

"Учитывая многочисленные телефонные разговоры между Соединенными Штатами и Россией, кажется, что приоритетом президента является прекращение украинского конфликта. Объявление его кандидатуры в президенты откладывается", - говорится в сообщении.

Отметим, что очередные президентские выборы во Франции пройдут 10 апреля 2022 года. Эммануэль Макрон пока официально не объявлял о своем участии, но французские социологи отдают ему победу в первом и втором туре выборов.

Как сообщало РБК-Украина ранее, Эммануэль Макрон 20 февраля провел два телефонных разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Также отметил, что лидеры США и России согласились провести совместный саммит, касательно безопасности в Европе, который предложил президент Франции.

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