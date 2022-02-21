Макрон из-за кризиса в Украине отложил выдвижение на пост президента

Французский лидер Эммануэль Макрон отложил выдвижение своей кандидатуры на пост президента. Такое решение действующего главы Франции связывают с кризисом в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV .

В СМИ заявили, что главным приоритетом сейчас для Макрона является стабилизация ситуации в Украине, поэтому действующий глава Франции отложил свою избирательную кампанию.

"Учитывая многочисленные телефонные разговоры между Соединенными Штатами и Россией, кажется, что приоритетом президента является прекращение украинского конфликта. Объявление его кандидатуры в президенты откладывается", - говорится в сообщении.

Отметим, что очередные президентские выборы во Франции пройдут 10 апреля 2022 года. Эммануэль Макрон пока официально не объявлял о своем участии, но французские социологи отдают ему победу в первом и втором туре выборов.