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Второй раз за сутки: Макрон снова позвонил Путину

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Франция, Понедельник 21 февраля 2022 01:40
Второй раз за сутки: Макрон снова позвонил Путину Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Президент Франции Эммануэль Макрон провел еще один телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Это второй разговор двух лидеров за сутки, который касался Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Издание отмечает, что лидер Франции прибегнул к повторным переговорам, поскольку обострилась ситуация на Донбассе. Звонок был необходим как дипломатические усилия международного сообщества, чтобы избежать открытого конфликта в Украине.

"Новый звонок в тот же день. Эммануэль Макрон снова разговаривал по телефону с Владимиром Путиным в это воскресенье", - говорится в сообщении.

Известно, что второй разговор Макрона и Путина продлился 1 час.

Отметим, что 20 февраля президент Франции провел несколько телефонных переговоров по ситуации в Украине. За последние сутки он говорил с президентом РФ Владимиром Путиным (дважды), с президентом Украины Владимиром Зеленским, с президентом США Джозефом Байденом, с канцлером Германии Олафом Шольцом, с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Напомним, что 20 февраля Путин и Макрон говорили об Украине. Речь шла об обострении ситуации на Донбассе.

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