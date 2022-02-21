Второй раз за сутки: Макрон снова позвонил Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон провел еще один телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Это второй разговор двух лидеров за сутки, который касался Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV .

Издание отмечает, что лидер Франции прибегнул к повторным переговорам, поскольку обострилась ситуация на Донбассе. Звонок был необходим как дипломатические усилия международного сообщества, чтобы избежать открытого конфликта в Украине.

"Новый звонок в тот же день. Эммануэль Макрон снова разговаривал по телефону с Владимиром Путиным в это воскресенье", - говорится в сообщении.

Известно, что второй разговор Макрона и Путина продлился 1 час.