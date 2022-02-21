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Макрон через кризу в Україні відклав висунення на пост президента

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Франція, Понеділок 21 лютого 2022 10:30
Макрон через кризу в Україні відклав висунення на пост президента Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (twitter.com/EmmanuelMacron)
Автор: РБК-Україна

Французький лідер Еммануель Макрон відклав висунення своєї кандидатури на пост президента. Таке рішення чинного глави Франції пов'язують з кризою в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

У ЗМІ заявили, що головним пріоритетом зараз для Макрона є стабілізація ситуації в Україні, тому чинний глава Франції відклав свою виборчу кампанію.

"Враховуючи численні телефонні розмови між Сполученими Штатами і Росією, здається, що пріоритетом президента є припинення українського конфлікту. Оголошення його кандидатури в президенти відкладається", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що чергові президентські вибори у Франції відбудуться 10 квітня 2022 року. Еммануель Макрон поки що офіційно не оголошував про свою участь, але французькі соціологи віддають йому перемогу в першому та другому турі виборів.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, Еммануель Макрон 20 лютого провів дві телефонні розмови з президентом Росії Володимиром Путіним.

Також зазначив, що лідери США і Росії погодилися провести спільний саміт, щодо безпеки в Європі, який запропонував президент Франції.

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Франція Еммануель Макрон
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