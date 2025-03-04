Стармер підтримав Зеленського: мир в Україні має бути тривалим і безпечним

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Під час розмови Стармер поінформував Зеленського про дискусію, яку він мав з напередодні з президентом США Дональдом Трампом.

Британський прем'єр заявив, що "життєво важливо, щоб усі сторони працювали над досягненням тривалого і безпечного миру в Україні якнайшвидше. Він також привітав "непохитну прихильність Зеленського до забезпечення миру".

Що каже Зеленський

Президент Володимир Зеленський у Twitter також розповів про розмову з Страмером. За його словами, вони обговорили поточні події та обмінялися думками щодо наступних кроків.

"Ми координуємо наші позиції і робимо все, щоб якнайшвидше досягти гарантованого миру та припинити цю війну. Мир потрібен усім нам. Справедливий мир із чіткими гарантіями безпеки. Разом з керівництвом США і всієї Європи це абсолютно досяжно. Я вдячний за поради та підтримку в цей складний час. Ми завжди пам’ятатимемо все, що британський народ зробив для українців і нашої спільної безпеки", - написав Зеленський.

Відправлення британського контингенту в Україну

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер неодноразово заявляв про готовність відправити британських військових до України для забезпечення миру у разі підписання мирної угоди з Росією. Він також наголосив на необхідності створення міжнародної коаліції країн, готових надати своїх військових для підтримки стабільності.