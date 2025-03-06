Макрон: хочу вірити, що США залишаться на нашому боці

Європа повинна бути готовою, якщо Сполучені Штати Америки (США) більше не будуть на її боці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

За словами Макрона, він готовий розпочати дебати про розширення ядерної парасольки Франції. Водночас остаточне рішення про застосування залишатиметься за Парижем.

"Я хочу вірити, що США залишаться на нашому боці. Але ми також повинні бути готові, якщо США більше не будуть на нашому боці", - додав він.

Sky News відзначає, що заява Макрона пролунала на тлі занепокоєння Заходу тим, що Штати можуть більше не бути надійним партнером у сфері безпеки, оскільки голова Білого дому Дональд Трамп пом'якшує ставлення Америки до Російської Федерації (РФ).

Президент Франції також додав, що скличе командувачів арміями країн, які готові розгорнути війська в Україні після будь-якої мирної угоди.

Позиція Штатів щодо війни в Україні

Після перемоги Трампа у виборах президента, позиція США щодо Російської Федерація стала значно м'якшою. Зокрема республіканець відзначався пропагандистськими тезами.

Вчора ж, 5 березня, Штати повністю зупинили обмін розвідувальними даними з Україною.

Перед цим Вашингтон ухвалив рішення тимчасово зупинити надання підтримки Україні. Це стало після суперечки між президентом України Володимиром Зеленським, Трампом й віцепрезидентом США Ді Венсом.

4 березня Зеленський заявив, що Україна прагне якомога швидше розпочати переговорний процес для досягнення стабільного миру.