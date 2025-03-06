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Макрон: хочу верить, что США останутся на нашей стороне

Четверг 06 марта 2025 13:26
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Макрон: хочу верить, что США останутся на нашей стороне Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Европа должна быть готова, если Соединенные Штаты Америки (США) больше не будут на ее стороне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По словам Макрона, он готов начать дебаты о расширении ядерного зонтика Франции. В то же время окончательное решение о применении будет оставаться за Парижем.

"Я хочу верить, что США останутся на нашей стороне, но мы также должны быть готовы, если США больше не будут на нашей стороне", - добавил он.

Sky News отмечает, что заявление Макрона прозвучало на фоне беспокойства Запада тем, что Штаты могут больше не быть надежным партнером в сфере безопасности, поскольку глава Белого дома Дональд Трамп смягчает отношение Америки к Российской Федерации (РФ).

Президент Франции также добавил, что созовет командующих армиями стран, которые готовы развернуть войска в Украине после любого мирного соглашения.

Позиция Штатов относительно войны в Украине

После победы Трампа в выборах президента, позиция США в отношении Российской Федерации стала значительно мягче. В частности республиканец отмечался пропагандистскими тезисами.

Вчера же, 5 марта, Штаты полностью остановили обмен разведывательными данными с Украиной.

Перед этим Вашингтон принял решение временно остановить предоставление поддержки Украине. Это стало после спора между президентом Украины Владимиром Зеленским, Трампом и вице-президентом США Ди Вэнсом.

4 марта Зеленский заявил, что Украина стремится как можно скорее начать переговорный процесс для достижения стабильного мира.

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Эммануэль Макрон Соединенные Штаты Америки
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