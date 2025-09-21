ua en ru
Стармер збирається визнати Палестину вже в неділю - ЗМІ

Британія, Неділя 21 вересня 2025 02:59
Стармер збирається визнати Палестину вже в неділю - ЗМІ
Автор: Никончук Анастасія

Велика Британія оголосила про намір визнати Палестину державою. Рішення пов'язане з загостренням на Близькому Сході та відсутністю прогресу у врегулюванні конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію британського порталу Sky News.

Лондон підтвердив готовність офіційно визнати Палестину. Прем'єр-міністр сер Кір Стармер має намір оголосити про це в неділю. Ще в липні він зазначав, що таке рішення стане неминучим, якщо Ізраїль не виконає низку умов.

За словами британського прем'єра, кабінет міністрів вимагає від уряду Біньяміна Нетаньяху вжити конкретних заходів: зупинити ескалацію в Газі, погодитися на припинення вогню, гарантувати довгострокові домовленості щодо миру, відновити гуманітарні поставки через ООН і відмовитися від планів анексії Західного берега.

Реакція Ізраїлю

Міністерство закордонних справ Ізраїлю рішуче відкинуло заяву Лондона. Біньямін Нетаньяху підкреслив, що, на його думку, "Стармер винагороджує жахливий тероризм ХАМАСу і карає його жертв".

Загострення конфлікту в Газі

Ситуація в секторі Газа продовжує погіршуватися. Переговори про припинення вогню не дали результату, було зафіксовано голод у місті Газа, а бойові дії розширилися.

Ізраїльські сили почали широкомасштабний наземний наступ з метою повного контролю над містом і ліквідації ХАМАС. Ці дії викликали хвилю критики у світі. Глава британського зовнішньополітичного відомства Іветт Купер назвала операцію "абсолютно нерозважливою і жахливою".

Нагадуємо, що прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден і глава МЗС Ксав'є Беттель під час засідання парламентської комісії заявили про намір країни офіційно визнати Палестину державою, підкресливши, що цей крок розглядають у рамках зовнішньополітичного курсу Люксембургу на підтримку дипломатичного врегулювання близькосхідного конфлікту.

Зазначимо, що міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар звернувся до глави МЗС Франції Жана-Ноеля Барро із закликом відмовитися від одностороннього визнання Палестини, попередивши, що в разі такого кроку президент Франції Еммануель Макрон втратить можливість приїжджати до Ізраїлю.

