Трамп вперше відреагував на бажання Британії визнати Палестину

Британія, Четвер 18 вересня 2025 18:19
UA EN RU
Трамп вперше відреагував на бажання Британії визнати Палестину Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

США мають "розбіжності" з Великою Британією щодо визнання Палестини державою - це те, що хоче зробити Лондон. Проте Вашингтон згодний із тим, що в регіоні потрібно встановити мир.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп заявив під час пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Стармер під час пресконференції сказав, що обговорював питання визнання Палестини з Трампом у приватному порядку. Сторони погодилися із "необхідністю миру та дорожньої карти, оскільки ситуація в Газі нестерпна".

Британський прем'єр заявив, що ізраїльські заручники повинні бути звільнені, але до Гази потрібно надсилати більше допомоги. Також, за його словами, зараз лідери США та Британії працюють над "планом миру" - визнання Палестини потрібно розглядати саме в такому контексті.

Трамп зайняв набагато жорсткішу позицію щодо Палестини. Так, президент США вимагає негайного звільнення заручників, яких все ще утримує ХАМАС, оскільки поводження з ними у полоні шокуюче.

"Я хочу, щоб заручників звільнили зараз. Прямо зараз. Не одного, двох, ми дамо вам ще трьох завтра... Ми повинні пам’ятати 7 жовтня, один із найгірших, найжорстокіших днів в історії світу", - заявив він.

Щодо визнання Палестини, Трамп підтвердив, що з цього питання між Лондоном та Вашингтоном існують розбіжності.

"У мене є розбіжності з прем’єр-міністром з цього приводу - одна з наших небагатьох розбіжностей, насправді", - сказав він.

Визнання Палестини: що відомо

Нагадаємо, що ще у липні цього року президент Франції Еммануель Макрон анонсував, що його країна збирається визнати Палестину державою. Це була перша заява такого роду від лідера європейської країни.

Слідом за Макроном такі ж наміри висловив у липні й Кір Стармер. Проте Британія має трохи інше ставлення до питання - так, за версією Лондона, це може стати відповіддю на відмову Ізраїля припинити в регіоні бойові дії.

Детальніше про те, чому на Заході заговорили про визнання палестинської держави - читайте в матеріалі РБК-Україна.

