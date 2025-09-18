Трамп вперше відреагував на бажання Британії визнати Палестину

США мають "розбіжності" з Великою Британією щодо визнання Палестини державою - це те, що хоче зробити Лондон. Проте Вашингтон згодний із тим, що в регіоні потрібно встановити мир.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент США Дональд Трамп заявив під час пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Стармер під час пресконференції сказав, що обговорював питання визнання Палестини з Трампом у приватному порядку. Сторони погодилися із "необхідністю миру та дорожньої карти, оскільки ситуація в Газі нестерпна".

Британський прем'єр заявив, що ізраїльські заручники повинні бути звільнені, але до Гази потрібно надсилати більше допомоги. Також, за його словами, зараз лідери США та Британії працюють над "планом миру" - визнання Палестини потрібно розглядати саме в такому контексті.

Трамп зайняв набагато жорсткішу позицію щодо Палестини. Так, президент США вимагає негайного звільнення заручників, яких все ще утримує ХАМАС, оскільки поводження з ними у полоні шокуюче.

"Я хочу, щоб заручників звільнили зараз. Прямо зараз. Не одного, двох, ми дамо вам ще трьох завтра... Ми повинні пам’ятати 7 жовтня, один із найгірших, найжорстокіших днів в історії світу", - заявив він.

Щодо визнання Палестини, Трамп підтвердив, що з цього питання між Лондоном та Вашингтоном існують розбіжності.

"У мене є розбіжності з прем’єр-міністром з цього приводу - одна з наших небагатьох розбіжностей, насправді", - сказав він.