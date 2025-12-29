Макрон про гарантії безпеки: у січні "коаліція рішучих" визначить внесок країн

Макрон поінформував, що ввечері 28 грудня він разом із кількома європейськими лідерами провів онлайн-розмову з президентом України Володимиром Зеленським і главою Білого дому Дональдом Трампом. Потім, судячи з посту, була розмова із Зеленським віч-на-віч.

Далі президент Франції написав, що в питаннях гарантій безпеки є прогрес, і вже на початку наступного місяця буде вирішено питання внеску кожної з країн, які входять до "коаліції рішучих".

"Ми добиваємося прогресу в питанні гарантій безпеки, які матимуть центральне значення для побудови справедливого і міцного миру. На початку січня ми зберемо країни "коаліції рішучих" у Парижі, щоб завершити узгодження конкретних внесків кожної країни", - резюмував Макрон.