Макрон про гарантії безпеки: у січні "коаліція рішучих" визначить внесок країн

Фото: Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про прогрес у питанні гарантій безпеки для України. За його словами, у січні буде визначено внесок кожної країни "коаліції рішучих".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х.

Макрон поінформував, що ввечері 28 грудня він разом із кількома європейськими лідерами провів онлайн-розмову з президентом України Володимиром Зеленським і главою Білого дому Дональдом Трампом. Потім, судячи з посту, була розмова із Зеленським віч-на-віч.

Далі президент Франції написав, що в питаннях гарантій безпеки є прогрес, і вже на початку наступного місяця буде вирішено питання внеску кожної з країн, які входять до "коаліції рішучих".

"Ми добиваємося прогресу в питанні гарантій безпеки, які матимуть центральне значення для побудови справедливого і міцного миру. На початку січня ми зберемо країни "коаліції рішучих" у Парижі, щоб завершити узгодження конкретних внесків кожної країни", - резюмував Макрон.

Зустріч Трампа і Зеленського та гарантії безпеки для України

Нагадаємо, у неділю 28 грудня президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели зустріч у Флориді, де обговорили мирний план.

Після цих переговорів обидва лідери вийшли до преси і зробили низку заяв. Зокрема, Зеленський сказав, що мирний план узгоджений на 90%, а гарантії безпеки від США на всі сто.

"20-пунктний план на 90% узгоджено, гарантії безпеки від США - 100%, гарантії від США і Європи - 90%, військовий вимір - 100%, план процвітання фіналізується", - сказав глава держави на пресконференції.

Перед зустріччю CNN писало, що за словами їхніх джерел, Трамп готовий затвердити гарантії безпеки для України через Конгрес США.

Говорячи про Макрона, днями в ЗМІ вже був анонс, що союзники України зустрінуться в січні, щоб остаточно узгодити гарантії безпеки для України. Зокрема обговорюватимуть можливість розгортання іноземних військ на території нашої країни.

