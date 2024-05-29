Макрон: Франція підтримує визнання Палестини як держави, але "не на емоціях"

Франція виступає за визнання Палестини як держави у "відповідний час" й "не на емоціях".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Франції Еммануеля Макрона, якого цитує BMFTV.
"Для Франції не існує жодних табу, я повністю готовий визнати палестинську державу", - заявив Макрон.
За словами президента, визнання повинно відбутись у "відповідний час", коли це стане частиною процесу щодо якого держави регіону та Ізраїль взяли на себе зобов'язання і який, на основі реформи Палестинської адміністрації, зможе дати результат.
"Як і ви, я засмучений картинами, які ми бачимо в Рафаху, але відповідь має бути політичною", - додав Макрон коментуючи нещодавній удар ЦАХАЛу, який призвів до загибелі палестинських біженців.
Палестина є регіоном на Близькому сході, чия територія розділена на дві частини:
Палестина є незалежною, а також частково визнаною державою. Вчора, 28 травня, Іспанія, Норвегія, а також Ірландія прийняли рішення щодо офіційного визнання палестинської держави.
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