UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Макрон: Франція підтримує визнання Палестини як держави, але "не на емоціях"

Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Франція виступає за визнання Палестини як держави у "відповідний час" й "не на емоціях".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Франції Еммануеля Макрона, якого цитує BMFTV.

"Для Франції не існує жодних табу, я повністю готовий визнати палестинську державу", - заявив Макрон.

За словами президента, визнання повинно відбутись у "відповідний час", коли це стане частиною процесу щодо якого держави регіону та Ізраїль взяли на себе зобов'язання і який, на основі реформи Палестинської адміністрації, зможе дати результат. 

"Як і ви, я засмучений картинами, які ми бачимо в Рафаху, але відповідь має бути політичною", - додав Макрон коментуючи нещодавній удар ЦАХАЛу, який призвів до загибелі палестинських біженців

Визнання Палестини як держави 

Палестина є регіоном на Близькому сході, чия територія розділена на дві частини: 

  • Західний берег; 
  • Сектор Газа. 

Палестина є незалежною, а також частково визнаною державою. Вчора, 28 травня, Іспанія, Норвегія, а також Ірландія прийняли рішення щодо офіційного визнання палестинської держави

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПалестинаФранціяЕммануель Макрон