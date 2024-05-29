RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Макрон: Франция поддерживает признание Палестины как государства, но "не на эмоциях"

Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Франция выступает за признание Палестины как государства в "подходящее время" и "не на эмоциях".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона, которого цитирует BMFTV.

"Для Франции не существует никаких табу, я полностью готов признать палестинское государство", - заявил Макрон.

По словам президента, признание должно произойти в "подходящее время", когда это станет частью процесса, относительно которого государства региона и Израиль взяли на себя обязательства и который, на основе реформы Палестинской администрации, сможет дать результат. 

"Как и вы, я расстроен картинами, которые мы видим в Рафахе, но ответ должен быть политическим", - добавил Макрон, комментируя недавний удар ЦАХАЛа, который привел к гибели палестинских беженцев.

Признание Палестины как государства

Палестина является регионом на Ближнем Востоке, чья территория разделена на две части:

  • Западный берег;
  • Сектор Газа.

Палестина является независимым, а также частично признанным государством. Вчера, 28 мая, Испания, Норвегия, а также Ирландия приняли решение об официальном признании палестинского государства

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПалестинаФранцияЭммануэль Макрон