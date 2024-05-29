Макрон: Франція підтримує визнання Палестини як держави, але "не на емоціях"

Франція виступає за визнання Палестини як держави у "відповідний час" й "не на емоціях".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Франції Еммануеля Макрона, якого цитує BMFTV.

"Для Франції не існує жодних табу, я повністю готовий визнати палестинську державу", - заявив Макрон.

За словами президента, визнання повинно відбутись у "відповідний час", коли це стане частиною процесу щодо якого держави регіону та Ізраїль взяли на себе зобов'язання і який, на основі реформи Палестинської адміністрації, зможе дати результат.

"Як і ви, я засмучений картинами, які ми бачимо в Рафаху, але відповідь має бути політичною", - додав Макрон коментуючи нещодавній удар ЦАХАЛу, який призвів до загибелі палестинських біженців.

Визнання Палестини як держави

Палестина є регіоном на Близькому сході, чия територія розділена на дві частини:

Західний берег;

Сектор Газа.

Палестина є незалежною, а також частково визнаною державою. Вчора, 28 травня, Іспанія, Норвегія, а також Ірландія прийняли рішення щодо офіційного визнання палестинської держави.