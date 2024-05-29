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Макрон: Франция поддерживает признание Палестины как государства, но "не на эмоциях"

Среда 29 мая 2024 11:48
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Макрон: Франция поддерживает признание Палестины как государства, но "не на эмоциях" Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Франция выступает за признание Палестины как государства в "подходящее время" и "не на эмоциях".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона, которого цитирует BMFTV.

"Для Франции не существует никаких табу, я полностью готов признать палестинское государство", - заявил Макрон.

По словам президента, признание должно произойти в "подходящее время", когда это станет частью процесса, относительно которого государства региона и Израиль взяли на себя обязательства и который, на основе реформы Палестинской администрации, сможет дать результат.

"Как и вы, я расстроен картинами, которые мы видим в Рафахе, но ответ должен быть политическим", - добавил Макрон, комментируя недавний удар ЦАХАЛа, который привел к гибели палестинских беженцев.

Признание Палестины как государства

Палестина является регионом на Ближнем Востоке, чья территория разделена на две части:

  • Западный берег;
  • Сектор Газа.

Палестина является независимым, а также частично признанным государством. Вчера, 28 мая, Испания, Норвегия, а также Ирландия приняли решение об официальном признании палестинского государства.

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Палестина Франция Эммануэль Макрон
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