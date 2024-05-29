Макрон: Франция поддерживает признание Палестины как государства, но "не на эмоциях"

Франция выступает за признание Палестины как государства в "подходящее время" и "не на эмоциях".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона, которого цитирует BMFTV.

"Для Франции не существует никаких табу, я полностью готов признать палестинское государство", - заявил Макрон.

По словам президента, признание должно произойти в "подходящее время", когда это станет частью процесса, относительно которого государства региона и Израиль взяли на себя обязательства и который, на основе реформы Палестинской администрации, сможет дать результат.

"Как и вы, я расстроен картинами, которые мы видим в Рафахе, но ответ должен быть политическим", - добавил Макрон, комментируя недавний удар ЦАХАЛа, который привел к гибели палестинских беженцев.

Признание Палестины как государства

Палестина является регионом на Ближнем Востоке, чья территория разделена на две части:

Западный берег;

Сектор Газа.

Палестина является независимым, а также частично признанным государством. Вчера, 28 мая, Испания, Норвегия, а также Ирландия приняли решение об официальном признании палестинского государства.