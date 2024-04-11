Макрон допустив, що Європі доведеться збільшити допомогу Україні через США

"Тепер, зіткнувшись з цим, європейці повинні бути готовими. У цьому суть того, про що я говорив у лютому минулого року: ми, європейці, повинні робити більше і швидше, але якщо американського фінансування немає, то ми, європейці, повинні мобілізуватися і, як європейці, знайти нові фінансові рішення", - наголосив президент Франції.

Він повідомив, що наразі вони разом з Німеччиною працюють над пошуком нових способів фінансування України.

"Ми працюємо над цим пліч-о-пліч з Німеччиною, і у нас була можливість забезпечити перше фінансування, європейський платіжний механізм, бюджетну допомогу, а отже, знамениті 50 мільярдів, про які ми вирішили в лютому для України, але, можливо, нам доведеться вирішити зробити більше, якщо американської допомоги не буде", - підкреслив він.

Макрон наголосив, що Європа не може відмовитися від України, тому що вона знаходиться "за 1500 кілометрів звідси". Він підкреслив, що допомога Україні - це безпека Європи.