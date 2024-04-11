UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Макрон допустив, що Європі доведеться збільшити допомогу Україні через США

Фото: президент Франції Емануель Макрон (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Макрон закликав Європу знайти нові фінансові рішення для України, у зв'язку з тим, що США досі затримують обіцяний пакет допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

"Тепер, зіткнувшись з цим, європейці повинні бути готовими. У цьому суть того, про що я говорив у лютому минулого року: ми, європейці, повинні робити більше і швидше, але якщо американського фінансування немає, то ми, європейці, повинні мобілізуватися і, як європейці, знайти нові фінансові рішення", - наголосив президент Франції.

Він повідомив, що наразі вони разом з Німеччиною працюють над пошуком нових способів фінансування України.

"Ми працюємо над цим пліч-о-пліч з Німеччиною, і у нас була можливість забезпечити перше фінансування, європейський платіжний механізм, бюджетну допомогу, а отже, знамениті 50 мільярдів, про які ми вирішили в лютому для України, але, можливо, нам доведеться вирішити зробити більше, якщо американської допомоги не буде", - підкреслив він.

Макрон наголосив, що Європа не може відмовитися від України, тому що вона знаходиться "за 1500 кілометрів звідси". Він підкреслив, що допомога Україні - це безпека Європи.

Нагадаємо, що днями Британія і Франція домовилися збільшити постачання військової допомоги Україні та обговорили пріоритети ЗСУ на найближчі місяці.

Наслідки затримки американської допомоги для України

Наприкінці лютого український президент Володимир Зеленський говорив, що без допомоги Сполучених Штатів Україна втратить багато людей на фронті. До того ж Збройні сили не зможуть здобути нових успіхів на полі бою і будуть змушені відходити назад.

Нещодавно він знову повторив, що Україні доведеться відступати крок за кроком, якщо Сполучені Штати Америки не відновлять військову допомогу.

На останньому засіданні "Рамштайну" глава Пентагону Ллойд Остін сказав, що Сполучені Штати не допустять, щоб Україна програла у війні з Росією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяСполучені Штати АмерикиВійна Росії проти УкраїниОкупанти