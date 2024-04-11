Макрон допустил, что Европе придется увеличить помощь Украине из-за США

Макрон призвал Европу найти новые финансовые решения для Украины, в связи с тем, что США до сих пор задерживают обещанный пакет помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.
"Теперь, столкнувшись с этим, европейцы должны быть готовыми. В этом суть того, о чем я говорил в феврале прошлого года: мы, европейцы, должны делать больше и быстрее, но если американского финансирования нет, то мы, европейцы, должны мобилизоваться и, как европейцы, найти новые финансовые решения", - подчеркнул президент Франции.
Он сообщил, что сейчас они вместе с Германией работают над поиском новых способов финансирования Украины.
"Мы работаем над этим бок о бок с Германией, и у нас была возможность обеспечить первое финансирование, европейский платежный механизм, бюджетную помощь, а значит, знаменитые 50 миллиардов, о которых мы решили в феврале для Украины, но, возможно, нам придется решить сделать больше, если американской помощи не будет", - подчеркнул он.
Макрон подчеркнул, что Европа не может отказаться от Украины, потому что она находится "за 1500 километров отсюда". Он подчеркнул, что помощь Украине - это безопасность Европы.
Напомним, что на днях Британия и Франция договорились увеличить поставки военной помощи Украине и обсудили приоритеты ВСУ на ближайшие месяцы.
В конце февраля украинский президент Владимир Зеленский говорил, что без помощи Соединенных Штатов Украина потеряет много людей на фронте. К тому же Вооруженные силы не смогут добиться новых успехов на поле боя и будут вынуждены отходить назад.
Недавно он снова повторил, что Украине придется отступать шаг за шагом, если Соединенные Штаты Америки не возобновят военную помощь.
На последнем заседании "Рамштайна" глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что Соединенные Штаты не допустят, чтобы Украина проиграла в войне с Россией.
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