Макрон допустив, що Європі доведеться збільшити допомогу Україні через США
Макрон закликав Європу знайти нові фінансові рішення для України, у зв'язку з тим, що США досі затримують обіцяний пакет допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.
"Тепер, зіткнувшись з цим, європейці повинні бути готовими. У цьому суть того, про що я говорив у лютому минулого року: ми, європейці, повинні робити більше і швидше, але якщо американського фінансування немає, то ми, європейці, повинні мобілізуватися і, як європейці, знайти нові фінансові рішення", - наголосив президент Франції.
Він повідомив, що наразі вони разом з Німеччиною працюють над пошуком нових способів фінансування України.
"Ми працюємо над цим пліч-о-пліч з Німеччиною, і у нас була можливість забезпечити перше фінансування, європейський платіжний механізм, бюджетну допомогу, а отже, знамениті 50 мільярдів, про які ми вирішили в лютому для України, але, можливо, нам доведеться вирішити зробити більше, якщо американської допомоги не буде", - підкреслив він.
Макрон наголосив, що Європа не може відмовитися від України, тому що вона знаходиться "за 1500 кілометрів звідси". Він підкреслив, що допомога Україні - це безпека Європи.
Нагадаємо, що днями Британія і Франція домовилися збільшити постачання військової допомоги Україні та обговорили пріоритети ЗСУ на найближчі місяці.
Наслідки затримки американської допомоги для України
Наприкінці лютого український президент Володимир Зеленський говорив, що без допомоги Сполучених Штатів Україна втратить багато людей на фронті. До того ж Збройні сили не зможуть здобути нових успіхів на полі бою і будуть змушені відходити назад.
Нещодавно він знову повторив, що Україні доведеться відступати крок за кроком, якщо Сполучені Штати Америки не відновлять військову допомогу.
На останньому засіданні "Рамштайну" глава Пентагону Ллойд Остін сказав, що Сполучені Штати не допустять, щоб Україна програла у війні з Росією.
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